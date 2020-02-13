В Тверской области запустили мобильное приложение МФЦ

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:50:47+03:00

теперь запмТеперь получить сведения об услуге МФЦ можно через мобильное приложение. Фото: ПТО

Сейчас оно работает в тестовом режиме

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Для удобства посетителей МФЦ Тверской области разработано и запущено в тестовом режиме мобильное приложение «Мои документы онлайн». Оно позволит облегчить процесс получения госуслуг, сделать доступнее информацию о них и, в том числе, снизить очереди.

Усовершенствовать деятельность МФЦ поручил губернатор Игорь Руденя.

Приложение «Мои документы онлайн» для iPhone и Android – бесплатное. С его помощью можно провести необходимые платежи (по QR, УИН или реквизитам независимо от банка), записаться в ближайшем отделении МФЦ, получить сведения об услуге и о готовности результатов.

Установить приложение можно через App Store или Google Play. Ссылки на приложение есть и на официальном сайте https://моидокументы.онлайн.

Вопросы и предложения по работе приложения принимаются по телефону горячей линии 8-800-450-00-20.

ИСТОЧНИК KP.RU