В Тверском императорском дворце пройдет вечер, посвященный юбилею художника Венецианова

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:41:46+03:00

На встрече будет представлен один из маленьких шедевров Венецианова – пастельный портрет «Мальчик». Фото: ТОКГ

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16 февраля в Тверском императорском дворце пройдет вечер, посвященный юбилею Алексея Гавриловича Венецианова (1780-1847).

Гостей ждет прогулка по залам Дворца и рассказ Марии Шуваловой об одном из самых удивительных русских живописцев. В восточной башне будет представлен один из маленьких шедевров Венецианова – пастельный портрет «Мальчик».

Сразу после Алексей Зинатулин в сопровождении цифрового баяна Натальи Петровой разыграет повесть А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Увидеть, как выглядела почтовая станция пушкинских времен, можно будет на полотне дочери художника Александры Венециановой. 12+

Начало в 16.00.

Стоимость билета – 200 руб.

ул. Советская, д. 3 (Тверской императорский дворец).

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU