Тверские полицейские пресекли сбыт наркотика в крупном размере

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:35:00+03:00

Крупную партию наркотика фигуранты перевозили в машине Фото: УМВД России по Тверской области

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Факт попытки сбыта наркотических веществ был пресечен сотрудниками полиции в Московском районе Твери. По подозрению в совершении преступления задержаны трое подозреваемых в возрасте от 23 до 24 лет.

В ходе обыска в автомобиле злоумышленников оперативники обнаружили свёрток с наркотическим веществом общей массой 50 грамм, что является крупным размером.

Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

За хранение и сбыт наркотических веществ им грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU