Тверские полицейские пресекли сбыт наркотика в крупном размере
Задержаны трое подозреваемых
Крупную партию наркотика фигуранты перевозили в машине Фото: УМВД России по Тверской области
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Факт попытки сбыта наркотических веществ был пресечен сотрудниками полиции в Московском районе Твери. По подозрению в совершении преступления задержаны трое подозреваемых в возрасте от 23 до 24 лет.
В ходе обыска в автомобиле злоумышленников оперативники обнаружили свёрток с наркотическим веществом общей массой 50 грамм, что является крупным размером.
Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
За хранение и сбыт наркотических веществ им грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU