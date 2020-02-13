Временно исполнять обязанности председателя Комитета по делам культуры Тверской области будет Наталия Петухова
Ирина Репина освобождена от занимаемой должности
В Комитете по делам культуры сменился председательФото: Василий ХОДАРЕВ
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Временно исполняющим обязанности председателя Комитета по делам культуры Тверской области назначена Наталия Петухова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Руденя.
Как сообщает пресс-служба правительства прежняя председатель Комитета по делам культуры Ирина Репина освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.
Ранее Наталия Петухова являлась ее заместителем.
Ирина Репина займет должность директора Тверского государственного объединенного музея и будет заниматься развитием музеев Верхневолжья.
ИСТОЧНИК KP.RU