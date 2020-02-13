Молодая женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
С травмами ее доставили в больницу
В ДТП на М-10 пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 12 февраля, на 180-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 25-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "DODGE Caliber", не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие с последующим столкновением автомобилем "KIA Rio" под управлением 29-летнего водителя.
В результате ДТП водитель автомобиля "DODGE Caliber" получила травмы и была доставлена в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU