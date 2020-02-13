Молодая женщина пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:12:11+03:00

В ДТП на М-10 пострадала женщина-водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

С травмами ее доставили в больницу

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Авария произошла днем, 12 февраля, на 180-м км трассы М-10 "Россия" в Калининском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 25-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "DODGE Caliber", не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие с последующим столкновением автомобилем "KIA Rio" под управлением 29-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля "DODGE Caliber" получила травмы и была доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU