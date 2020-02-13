В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области появился новый воспитанник

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:34:25+03:00

Свое имя медвежонок Блэк получил за темный цвет шерсти Фото: orphan-bear.org

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В Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Тверской области стало на одного воспитанника больше. Медвежонка нашел в Псковских лесах тракторист. Во время заготовки дров мужчина увидел, как медведица покидает берлогу, поспешил туда и увидел детеныша.

10 февраля биологи привезли месячного медвежонка в Тверскую область, которому за темный цвет шерсти дали имя Блэк.

- Блэк самый темный из всех медвежат, его вес около 2400 г. По результатам осмотра состояние медвежонка удовлетворительное, глаза еще закрыты, но в ближайшее время откроются, - рассказали специалисты Центра.

Ест медвежий малыш с капризами, но от молочной смеси не отказывается. Круглосуточно за ним наблюдают биологи.

Блэк уже "познакомился" с остальными медвежатами - их в Центре восемь. Постепенно косолапые набирают вес и совсем скоро откроют глазки.

Девятый медвежий сирота. Теперь из Псковской области.Видео: orphan-bear.org

ИСТОЧНИК KP.RU