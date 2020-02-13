В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области появился новый воспитанник
В Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Тверской области стало на одного воспитанника больше. Медвежонка нашел в Псковских лесах тракторист. Во время заготовки дров мужчина увидел, как медведица покидает берлогу, поспешил туда и увидел детеныша.
10 февраля биологи привезли месячного медвежонка в Тверскую область, которому за темный цвет шерсти дали имя Блэк.
- Блэк самый темный из всех медвежат, его вес около 2400 г. По результатам осмотра состояние медвежонка удовлетворительное, глаза еще закрыты, но в ближайшее время откроются, - рассказали специалисты Центра.
Ест медвежий малыш с капризами, но от молочной смеси не отказывается. Круглосуточно за ним наблюдают биологи.
Блэк уже "познакомился" с остальными медвежатами - их в Центре восемь. Постепенно косолапые набирают вес и совсем скоро откроют глазки.
Девятый медвежий сирота. Теперь из Псковской области.Видео: orphan-bear.org
ИСТОЧНИК KP.RU