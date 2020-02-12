Девушку, выпавшую из окна второго этажа в Тверской области, прооперировали в Санкт Петербурге

12 Февр. 2020 2020-02-12T22:02:33+03:00

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Врачи из Санкт-Петербурга провели сложную операцию пациентке из Тверской области. 16-летняя жительница одного из районов Верхневолжья выпала из окна второго этажа и получила тяжелейшую кататравму (травму, полученную в результате падения с высоты, - Ред.).

Сначала пациентку доставили в Тверь, откуда реанимационная бригада детской областной клинической больницы в экстренном порядке вертолётом КА32А11ВС перевезла девушку в Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге. Там специалисты провели ей высокотехнологичную операцию на позвоночнике.

- Благодаря слаженной работе тверских врачей, санавиационной анестезиолого-реанимационной бригаде детской областной клинической больницы и областной клинической больницы, специалистов из Санкт-Петербурга девушка сможет вернуться к нормальной жизни, - обнадёжили в Министерстве здравоохранения Тверской области.

Питерские медики сообщают, что операция прошла успешно. Здоровье пациентки должно восстановиться.

ИСТОЧНИК KP.RU