Житель Тверской области осужден за незаконную продажу литературы

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:43:28+03:00

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В Твери осудили местного жителя за незаконную продажу учебной литературы. Учебники мужчина незаконно приобрел у работников филиала "Тверской орден Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы имени 50-летия СССР", исключительные права на которые принадлежат АО "Издательство "Просвещение".

Ущерб предприятия составил более 1 млн. 700 тыс. рублей.

По уголовному делу по п. "в" ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), фигурант осужден условно на полтора года с испытательным сроком. Судом также удовлетворен заявленный по делу гражданский иск о возмещении вреда.

Денежные средства в размере более 1 млн. рублей, принадлежащие виновному и изъятые в ходе расследования, конфискованы в счет возмещения вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU