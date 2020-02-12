Следователи Тверской области проверяют условия проживания двух семей в Торжке

12 Февр. 2020 2020-02-12T19:02:42+03:00

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Следственным комитетом Следственного управления РФ по Тверской области организовано проведение проверки по сообщениям, озвученным в эфире федеральной телепрограммы о нарушении прав граждан, вынужденных проживать в домах, находящихся в аварийном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

В частности сообщается, что в Торжке многодетная мать с четырьмя малолетними детьми проживает в муниципальном аварийном доме 1958 года постройки, в котором отсутствуют элементарные удобства. Стены в доме рушатся, полы проваливаются, зимой промерзают стены, сроки переселения жильцов постоянно сдвигаются. Также сообщается о семье с ребенком, проживающей в многоквартирном аварийном доме 1839 года постройки.

- С целью всесторонней и объективной проверки информации Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области незамедлительно организована доследственная проверка, в ходе которой будут тщательно изучены все данные, озвученные в программе федерального канала, в том числе дана правовая оценка всем обстоятельствам, которые могли привести к нарушениям прав граждан, - сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU