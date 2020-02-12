Трудовые коллективы и организации Твери приглашают к участию в Первомайском шествии
В Твери началась подготовка к Первомайскому шествию, которое по традиции пройдет 1 мая. План мероприятия обсудили на совещании в администрации города.
Ежегодно к участию в Первомайской демонстрации приглашаются трудовые коллективы города, общественные организации, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спортивные объединения, молодежные добровольческие организации и др.
Чтобы принять участие в шествии, необходимо обратиться в отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации своего района по телефонам:
Центральный район: (4822) 34-34-12;
Московский район: (4822) 34-24-81;
Заволжский район: (4822) 52-88-05;
Пролетарский район: (4822) 42-40-45.
По желанию участники колонн могут изготовить аншлаги с названиями коллективов, использовать брендовую символику и униформу, а также праздничную атрибутику – флажки, цветы и шары.
ИСТОЧНИК KP.RU