2020-02-12T18:50:46+03:00
Общество

Трудовые коллективы и организации Твери приглашают к участию в Первомайском шествии

Подать заявку можно уже сейчас
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери началась подготовка к Первомайскому шествиюВ Твери началась подготовка к Первомайскому шествиюФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери началась подготовка к Первомайскому шествию, которое по традиции пройдет 1 мая. План мероприятия обсудили на совещании в администрации города.

Ежегодно к участию в Первомайской демонстрации приглашаются трудовые коллективы города, общественные организации, учреждения образования, здравоохранения, культуры, спортивные объединения, молодежные добровольческие организации и др.

Чтобы принять участие в шествии, необходимо обратиться в отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации своего района по телефонам:

Центральный район: (4822) 34-34-12;

Московский район: (4822) 34-24-81;

Заволжский район: (4822) 52-88-05;

Пролетарский район: (4822) 42-40-45.

По желанию участники колонн могут изготовить аншлаги с названиями коллективов, использовать брендовую символику и униформу, а также праздничную атрибутику – флажки, цветы и шары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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