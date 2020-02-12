В Тверской области мужчина для личного использования хранил дома наркотики

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:30:39+03:00

Ему грозит до трех лет тюрьмы

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Факт хранения наркотических средств выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ржевский» совместно с оперативниками наркоконтроля. В противоправной деятельности подозревается 53-летний житель Зубцовского района.

Во время обыска в доме у мужчины полицейские обнаружили и изъяли свертки с наркотическим веществом растительного происхождения общей массой 36 грамм. По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU