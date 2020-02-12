В Тверской области мужчина для личного использования хранил дома наркотики
Факт хранения наркотических средств выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ржевский» совместно с оперативниками наркоконтроля. В противоправной деятельности подозревается 53-летний житель Зубцовского района.
Во время обыска в доме у мужчины полицейские обнаружили и изъяли свертки с наркотическим веществом растительного происхождения общей массой 36 грамм. По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU