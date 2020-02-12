12 Февр. 2020 2020-02-12T18:23:42+03:00

Двое жителей Тверской области до смерти забили мужчину и бросили его тело в реку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Двое жителей села Святое, Осташковского городского округа, Тверской области обвиняются в совершении убийства мужчины.

По данным следствия, днем, 1 февраля 2020 года, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со знакомым приехали на берег реки Осницкая вблизи деревни Гринино, где один из обвиняемых несколько раз ударил потерпевшего кулаками и металлическим фрагментом по голове. Другой злоумышленник избивал мужчину ногами. Избитого мужчину бросили в реку и скрылись с места преступления. Тело мужчины нашли спустя пять дней.

- В результате слаженных действий следователей СКР и сотрудников регионального УМВД злоумышленники был задержаны "по горячим следам", - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - С участием криминалиста детально проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, проведены проверки показаний на месте, допрошены свидетели.

Фигуранты заключены под стражу. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU