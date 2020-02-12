В Твери пройдет митинг по случаю 31-й годовщины вывода войск из Афганистана

12 Февр. 2020 2020-02-12T18:10:24+03:00

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В субботу, 15 февраля, в Твери у памятника воинам-интернационалистам состоится митинг по случаю 31-й годовщины вывода войск из Афганистана.

Мероприятие начнется в 11:00. В нем примут участие представители "Российского Союза ветеранов Афганистана", муниципальных и региональных органов власти, молодежь, общественность. В память о погибших в Афганистане собравшиеся возложат цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

После официальной части на стадионе Тверского Суворовского военного училища состоятся показательные выступления 49-й отдельной гвардейской бригады специального назначения воздушно-десантных войск.

ИСТОЧНИК KP.RU