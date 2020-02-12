В Тверской области мужчина оставил заведенную машину у магазина, а ее угнали

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:27:37+03:00

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В полицию обратился 29-летний житель Кимрского района. Мужчина пояснил, что оставил заведенную машину марки "ВАЗ" возле магазина, а ее угнали.

Полицейские осмотрели место происшествия и составили описание пропажи. Автомобиль нашли недалеко от поселка Верхняя Троица Кашинского района и вернули собственнику.

Установлено, что транспортное средство угнал ранее судимый, 28-летний житель Кашинского района.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU