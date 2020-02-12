Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику, пройдет в Твери

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:56:19+03:00

Какая ирландская встреча без танцев? Фото: Вадим Дорохин, из архива Тверского православного молодежного клуба "Сеятель"

В программе - музыка, рассказ о святом и мастер-класс по танцам

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16 февраля, в воскресенье, в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику Ирландскому и Дню православной молодежи.

В программе помимо ирландской музыки запланирован рассказ о святом Патрике и ирландских традициях, а также мастер-класс по ирландским танцам. Гостем праздника станет "Ашель".

Также организаторы напоминают, что лица в нетрезвом состоянии допускаться к участию в мероприятии не будут.

Организаторы: Тверской православный молодежный клуб "Сеятель", ТГОО "Патриоты Твери".

ул. Советская, 54.

Вход свободный. (Однако добровольные взносы в шапку приветствуются)

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU