2020-02-12T16:56:19+03:00
Звезды

Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику, пройдет в Твери

В программе - музыка, рассказ о святом и мастер-класс по танцам
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Какая ирландская встреча без танцев? Фото: Вадим Дорохин, из архива Тверского православного молодежного клуба "Сеятель"Какая ирландская встреча без танцев? Фото: Вадим Дорохин, из архива Тверского православного молодежного клуба "Сеятель"
Изменить размер текста:

16 февраля, в воскресенье, в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику Ирландскому и Дню православной молодежи.

В программе помимо ирландской музыки запланирован рассказ о святом Патрике и ирландских традициях, а также мастер-класс по ирландским танцам. Гостем праздника станет "Ашель".

Также организаторы напоминают, что лица в нетрезвом состоянии допускаться к участию в мероприятии не будут.

Организаторы: Тверской православный молодежный клуб "Сеятель", ТГОО "Патриоты Твери".

ул. Советская, 54.

Вход свободный. (Однако добровольные взносы в шапку приветствуются)

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области осужден за незаконную продажу литературы
В Тверской области браконьер незаконно подстрелил самку лося
Следователи Тверской области проверяют условия проживания двух семей в Торжке
Трудовые коллективы и организации Твери приглашают к участию в Первомайском шествии
В Тверской области мужчина для личного использования хранил дома наркотики
Двое жителей Тверской области до смерти забили мужчину и бросили его тело в реку
В Твери пройдет митинг по случаю 31-й годовщины вывода войск из Афганистана
По многочисленным обращениям пассажиров в Твери скорректируют несколько новых маршрутов
В Тверской области мужчина оставил заведенную машину у магазина, а ее угнали
Школы в Твери на карантин не закрываются
Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику, пройдет в Твери
В рейтинговое голосование по благоустройству вошли 15 общественных пространств в Твери
191 молодая семья Тверской области получит субсидии на жильё
Анна Никифорова избрана главой Кувшиновского района Тверской области
В Твери для обработки улиц использовано 14 тонн реагентов
На Всероссийском фестивале имени Розова Тверской театр драмы представит спектакль «Вечно живые»
Мобильные бригады врачей осмотрят детей из семи районов Тверской области
В Тверской области организацию оштрафовали за продажу рыболовных сетей
Семена цветов и овощей продавали на рынке во Ржеве Тверской области
Дом пенсионерки обокрали в Тверской области
В одной из поликлиник Тверской области отремонтируют крышу
Глава Оленинского района Тверской области оштрафован за посты в соцсетях
Двое мужчин украли из магазина в Твери металлический ящик с деньгами
Женщина-водитель получила серьёзные травмы при столкновении двух автомобилей в Тверской области
Бургерную в Бежецке Тверской области закрыли из-за антисанитарии
Богдан Лецин утвержден в должности главы Заволжского района Твери
Девятилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Благоева в Твери
В Тверской области продолжается прием заявок на конкурс молодых поэтов «Неоновая Муза»
Игорь Руденя остаётся среди лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО