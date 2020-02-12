Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику, пройдет в Твери
16 февраля, в воскресенье, в Тверском городском музейно-выставочном центре состоится Вечер ирландской музыки, посвященный святому Патрику Ирландскому и Дню православной молодежи.
В программе помимо ирландской музыки запланирован рассказ о святом Патрике и ирландских традициях, а также мастер-класс по ирландским танцам. Гостем праздника станет "Ашель".
Также организаторы напоминают, что лица в нетрезвом состоянии допускаться к участию в мероприятии не будут.
Организаторы: Тверской православный молодежный клуб "Сеятель", ТГОО "Патриоты Твери".
ул. Советская, 54.
Вход свободный. (Однако добровольные взносы в шапку приветствуются)
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU