191 молодая семья Тверской области получит субсидии на жильё

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:27:29+03:00

В этом году регион выделяет муниципалитетам на обеспечение жильем молодых семей почти 101 млн рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Почти 101 млн рублей — таков объем субсидий, которые в этом году выделяет регион муниципалитетам на обеспечение жильем молодых семей. Средства в виде жилищного сертификата получит 191 семья.

Как сказал журналистам после недавнего заседания областного правительства губернатор Игорь Руденя, в этом году удалось предусмотреть субсидии для максимального количества из подавших заявки семей. Они смогут использовать жилищный сертификат при уплате первоначального взноса ипотеки или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

Для сравнения - в 2019 году в Верхневолжье данный вид поддержки в приобретении жилья получили 142 семьи. Объем субсидий составил 97,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU