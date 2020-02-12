2020-02-12T15:18:09+03:00
Политика

Анна Никифорова избрана главой Кувшиновского района Тверской области

Районные депутаты единогласно поддержали ее кандидатуру
Ольга ТРОФИМОВА
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Анна Никифорова избрана главой Кувшиновского района Фото: www.kuvshinovoadm.ruАнна Никифорова избрана главой Кувшиновского района Фото: www.kuvshinovoadm.ru
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12 февраля депутаты Собрания депутатов Кувшиновского района избрали нового главу муниципального образования, единогласно проголосовав за Анну Никифорову.

Ранее она занимала пост первого заместителя главы администрации Кувшиновского района.

Анне Никифоровой 37 лет. Имеет высшее образование по специальности "Промышленная теплоэнергетика", опыт трудовой деятельности в коммунальном хозяйстве и сфере управления муниципальными финансами. Более шести лет Анна Никифорова работает в администрации Кувшиновского района заместителем и первым заместителем главы администрации. Курирует вопросы финансов, ЖКХ, газификации, энергетики, строительства, архитектуры, транспорта, связи, а также отвечает за координацию инвестиционной политики и работу систем жизнеобеспечения района.

Как сообщили в правительстве Тверской области, церемония вступления Анны Никифоровой в должность главы Кувшиновского района состоится 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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