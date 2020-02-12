2020-02-12T15:01:50+03:00
Общество

В Твери для обработки улиц использовано 14 тонн реагентов

Улицы чистят ежедневно боле 40 единиц техники
Ольга ТРОФИМОВА
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Особое внимание уделено обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта Фото: администрация ТвериОсобое внимание уделено обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта Фото: администрация Твери
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В Твери, в связи с обильным таянием снега, за минувшую неделю МУП "ЖЭК" для уборки и обработки городских улиц было использовано 2 965 тонн пескосоляной смеси, 931 кубометр жидких противогололёдных материалов, а также 14,1 тонны универсального реагента «Бионорд».

Днем на городских магистралях ежедневно работало до 30 единиц техники – поливомоечные и комбинированные дорожные машины, тракторные щётки, «Чистики», пескоразбрасыватели.

Вручную тротуары во всех районах Твери убирают 150 дворников. Особое внимание уделено обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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