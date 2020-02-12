Мобильные бригады врачей осмотрят детей из семи районов Тверской области

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:44:18+03:00

В прошлом году мобильные бригады врачей обследовали более 1900 детей Верхневолжья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Врачи Детской областной клинической больницы проведут медосмотры детей из семи районов региона 21 и 25 февраля.

Врачи Детской областной клинической больницы проведут медосмотры детей из семи районов региона 21 и 25 февраля.

21 февраля мобильная бригада в составе травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, кардиолога и нефролога обследует детей из Кашинского, Калязинского и Кесовогорского районов. Прием будет вестись с 09.00 до 14.00 в детской поликлинике Кашинской ЦРБ.

25 февраля травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог проведут приемы детей из Весьегонского, Молоковского, Краснохолмского и Сандовского районов в детской консультации Краснохолмской ЦРБ.

В прошлом году мобильные бригады врачей ДОКБ совершили 27 выездов в районы и обследовали 1982 детей.

Губернатор Игорь Руденя считает, что практика врачебных мобильных бригад очень актуальна - она делает медуслуги более доступными для жителей населения.

ИСТОЧНИК KP.RU