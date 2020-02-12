2020-02-12T13:11:23+03:00
Общество

В Тверской области организацию оштрафовали за продажу рыболовных сетей

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За продажу рыболовных сетей оштрафован директор магазинаЗа продажу рыболовных сетей оштрафован директор магазинаФото: Сергей ИВАНОВ
Изменить размер текста:

Прокуратурой установлено, что ООО "Олимп", работающее на территории Калязинского района, нарушает закон о сохранении водных биологических ресурсов, осуществляя продажу синтетических рыболовных сетей.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Калязинского района директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в ведомстве.

В отношении директора Общества возбуждено дело об административном правонарушении. За продажу запрещенных товаров он оштрафован на 3000 рублей.

Рыболовная сеть изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери для обработки улиц использовано 14 тонн реагентов
На Всероссийском фестивале имени Розова Тверской театр драмы представит спектакль «Вечно живые»
Мобильные бригады врачей осмотрят детей из семи районов Тверской области
В Тверской области организацию оштрафовали за продажу рыболовных сетей
Семена цветов и овощей продавали на рынке во Ржеве Тверской области
Дом пенсионерки обокрали в Тверской области
В одной из поликлиник Тверской области отремонтируют крышу
Глава Оленинского района Тверской области оштрафован за посты в соцсетях
Двое мужчин украли из магазина в Твери металлический ящик с деньгами
Женщина-водитель получила серьёзные травмы при столкновении двух автомобилей в Тверской области
Бургерную в Бежецке Тверской области закрыли из-за антисанитарии
Богдан Лецин утвержден в должности главы Заволжского района Твери
Девятилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Благоева в Твери
В Тверской области продолжается прием заявок на конкурс молодых поэтов «Неоновая Муза»
Игорь Руденя остаётся среди лидеров медиарейтинга губернаторов ЦФО