В Тверской области организацию оштрафовали за продажу рыболовных сетей
Нарушения выявила прокуратура
За продажу рыболовных сетей оштрафован директор магазинаФото: Сергей ИВАНОВ
Изменить размер текста:
Прокуратурой установлено, что ООО "Олимп", работающее на территории Калязинского района, нарушает закон о сохранении водных биологических ресурсов, осуществляя продажу синтетических рыболовных сетей.
- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Калязинского района директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в ведомстве.
В отношении директора Общества возбуждено дело об административном правонарушении. За продажу запрещенных товаров он оштрафован на 3000 рублей.
Рыболовная сеть изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU