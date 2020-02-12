В Тверской области организацию оштрафовали за продажу рыболовных сетей

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:11:23+03:00

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Прокуратурой установлено, что ООО "Олимп", работающее на территории Калязинского района, нарушает закон о сохранении водных биологических ресурсов, осуществляя продажу синтетических рыболовных сетей.

- В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Калязинского района директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - сообщили в ведомстве.

В отношении директора Общества возбуждено дело об административном правонарушении. За продажу запрещенных товаров он оштрафован на 3000 рублей.

Рыболовная сеть изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU