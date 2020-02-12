2020-02-12T13:03:48+03:00
Общество

Семена цветов и овощей продавали на рынке во Ржеве Тверской области

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВА
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Семенами торговали с нарушениямиСеменами торговали с нарушениямиФото: Евгения ГУСЕВА
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11 февраля на рынке во Ржеве сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели рейд по предупреждению нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В ходе проверки установлено, что в двух случаях продавцы реализовывали пакетированные семена овощных и цветочных культур, не внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.

В двух других случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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