Дом пенсионерки обокрали в Тверской области
Ущерб составил 120 тысяч рублей
В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в кражеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратилась 57-летняя жительница Старицкого района и заявила, что в ее отсутствие неизвестный, разбил окно, проник в дом и похитил бытовую технику и иное имущество на сумму 120 000 рублей.
Полицейские выехали на место происшествия. По описанию пропавшего имущества проверили места возможного сбыта краденого и установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.
Подозреваемого задержали, имущество вернули владелице. За кражу фигурант может отправиться в тюрьму на шесть лет.
ИСТОЧНИК KP.RU