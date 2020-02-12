2020-02-12T12:55:37+03:00
Происшествия

Дом пенсионерки обокрали в Тверской области

Ущерб составил 120 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в кражеВ Тверской области полицейские задержали подозреваемого в кражеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицию обратилась 57-летняя жительница Старицкого района и заявила, что в ее отсутствие неизвестный, разбил окно, проник в дом и похитил бытовую технику и иное имущество на сумму 120 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия. По описанию пропавшего имущества проверили места возможного сбыта краденого и установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.

Подозреваемого задержали, имущество вернули владелице. За кражу фигурант может отправиться в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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