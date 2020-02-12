В одной из поликлиник Тверской области отремонтируют крышу

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:49:54+03:00

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Губернатор Игорь Руденя провёл заседание бюджетной комиссии Тверской области. Одним из основных вопросов повестки дня стало укреплению материально-технической базы больниц региона.

Игорь Руденя подчеркнул, что сегодня ремонт и переоснащение областных и муниципальных медучреждений ведётся «за счет активного участия в национальном проекте «Здравоохранение». На его реализация в регионе в этом году заложено 2,1 млрд рублей. При этом в целом финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2020 году составит более 15 млрд рублей.

Участники Бюджетной комиссии детально рассмотрели ситуацию с ремонтом на некоторых медицинских объектах.

В Кашинской ЦРБ капитально отремонтируют кровлю поликлиники и административного корпуса, В Андреапольской ЦРБ - входной группы главного здания стационара. В Западнодвинской и Зубцовской ЦРБ обустроят пандусы.

В Максатихинской ЦРБ уже ведется капремонт лечебного корпуса, в Селижаровской – пищеблока. В Рамешковской ЦРБ ведется замена двух лифтов в главном корпусе. В Твери в клинической больнице №6 завершается капремонт помещений под компьютерный томограф.

ИСТОЧНИК KP.RU