Глава Оленинского района Тверской области оштрафован за посты в соцсетях
Олег Дубов распространил персональные данные жителя
Главу Оленинского района Олега Дубова оштрафовали за посты в соцсетях Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В прокуратуру обратился житель Оленинского района и собщил, что глава района Олег Дубов на личных страницах в социальных сетях "Вконтакте" и "Facebook", действуя как частное лицо, распространил персональные данные о судимости заявителя.
В конце 2019 года чиновника уже привлекали к административной ответственности по той же причине.
За распространение персональных данных прокуратурой Оленинского района глава района оштрафован на 2000 рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU