Глава Оленинского района Тверской области оштрафован за посты в соцсетях

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:47:51+03:00

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В прокуратуру обратился житель Оленинского района и собщил, что глава района Олег Дубов на личных страницах в социальных сетях "Вконтакте" и "Facebook", действуя как частное лицо, распространил персональные данные о судимости заявителя.

В конце 2019 года чиновника уже привлекали к административной ответственности по той же причине.

За распространение персональных данных прокуратурой Оленинского района глава района оштрафован на 2000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU