Двое мужчин украли из магазина в Твери металлический ящик с деньгами

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:53:31+03:00

Двое мужчин украли деньги из магазина в Твери Фото: Валерий РОМАНОВ

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Преступление было совершено в Заволжском районе Твери. О нем в полицию сообщил менеджер одного из местных магазинов.

Полицейские провели проверку и установили, что неизвестные взломали замки на входной двери, проникли в помещение магазина и похитили металлический ящик с деньгами на общую сумму 232 000 рублей.

По подозрению в совершении преступления оперуполномоченными уголовного розыска задержали двоих ранее судимых жителей Тверской области 32 и 46 лет.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УМВД России по городу Твери, где сознались в содеянном.

За совершение кражи фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU