Двое мужчин украли из магазина в Твери металлический ящик с деньгами
Преступление было совершено в Заволжском районе Твери. О нем в полицию сообщил менеджер одного из местных магазинов.
Полицейские провели проверку и установили, что неизвестные взломали замки на входной двери, проникли в помещение магазина и похитили металлический ящик с деньгами на общую сумму 232 000 рублей.
По подозрению в совершении преступления оперуполномоченными уголовного розыска задержали двоих ранее судимых жителей Тверской области 32 и 46 лет.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания УМВД России по городу Твери, где сознались в содеянном.
За совершение кражи фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU