Бургерную в Бежецке Тверской области закрыли из-за антисанитарии
Постановление о закрытии бургерной, расположенной на улице Нечаева, 14а, Бежецкий городской суд вынес 5 февраля.
Индивидуальный предприниматель - владелец кафе - был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и привлечен к административной ответственности.
В связи с выявленными нарушениями деятельность кафе "Burger House" в плане организации общественного питания и подаче напитков приостановлена на 15 суток.
- Постановление подлежит немедленному исполнению после его вынесения, - сообщает пресс-служба суда.
ИСТОЧНИК KP.RU