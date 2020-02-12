2020-02-12T10:04:27+03:00
Общество

Бургерную в Бежецке Тверской области закрыли из-за антисанитарии

Решение принял Бежецкий городской суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Бургерную в Тверской области закрыли из-за антисанитарииБургерную в Тверской области закрыли из-за антисанитарииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постановление о закрытии бургерной, расположенной на улице Нечаева, 14а, Бежецкий городской суд вынес 5 февраля.

Индивидуальный предприниматель - владелец кафе - был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и привлечен к административной ответственности.

В связи с выявленными нарушениями деятельность кафе "Burger House" в плане организации общественного питания и подаче напитков приостановлена на 15 суток.

- Постановление подлежит немедленному исполнению после его вынесения, - сообщает пресс-служба суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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