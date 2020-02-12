2020-02-12T09:29:34+03:00
Происшествия

Девятилетний мальчик пострадал в ДТП на улице Благоева в Твери

Ребенок ехал на заднем сиденье
Ольга ТРОФИМОВА
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Девятилетний мальчик пострадал в ДТП в ТвериДевятилетний мальчик пострадал в ДТП в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 11 февраля, в районе дома №20 на улице Благоева, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 23-летний водитель автомобиля "HYUNDAI IX35" на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "CHEVROLET NIVA" под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал девятилетний мальчик-пассажир автомобиля "CHEVROLET NIVA". На момент аварии ребенок находился на заднем пассажирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. С травмами пострадавший доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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