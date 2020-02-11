2020-02-12T00:08:08+03:00
Звезды

В Тверской области продолжается прием заявок на конкурс молодых поэтов «Неоновая Муза»

Стихи ждут до 15 марта
Ирина ТАРАСОВА
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Если вы молоды и пишете стихи, присылайте их на конкурс. Фото: Содружество литераторов ВерхневолжьяЕсли вы молоды и пишете стихи, присылайте их на конкурс. Фото: Содружество литераторов Верхневолжья
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С начала февраля в Твери стартовал конкурс для молодых поэтов Тверского региона - «Неоновая Муза». В этом году он будет юбилейным. Организатор конкурса – областная творческая ассоциация Содружество литераторов Верхневолжья.

Возрастных групп участников в этом году остается три: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет и от 21 до 25 лет.

Приём заявок (он же заочный этап конкурса «Неоновая муза») завершится 15 марта. Конкурсантам необходимо прислать подборку из трёх стихотворений (каждое – не более 36 строк) на электронную почту neonovaya_muza@mail.ru.

Второй этап состязания поэтов состоится в областной библиотеке им. Горького в конце марта/начале апреля и будет представлять собой конкурс-фестиваль, на котором участники поборются за первенство в таких номинациях, как «Лучшее стихотворение фестиваля» и «Лучшее представление стихотворения».

Кроме того по результатам заочного конкурса будут определены победители каждой возрастной категории. Не обойдётся без приза зрительских симпатий, а также наград от спонсоров и партнёров.

Телефон для справок: 8-920-150-95-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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