2020-02-11T19:36:52+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на автодороге в Конаково Тверской области

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП с участием трех автомобилей в Конаково Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП с участием трех автомобилей в Конаково Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 11 февраля, у дома №15 по улице район Завода, в Конаково, Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что на указанном участке столкнулись три автомобиля. Виновник аварии - водитель автомобиля "Тойота" - не справился с управлением в условиях снегопада, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством.

На передней оси иномарки установлена всесезонная резина, на задней - летние шины.

В ДТП пострадал один человек. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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