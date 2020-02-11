В Твери полицейские пресекли деятельность наркопритона

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:19:58+03:00

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В Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области пресекли деятельность наркопритона, который организовали в своей квартире на улице Склизкова, 47-летний владелец квартиры и его 44-летний знакомый. Мужчины периодически за вознаграждение предоставляли жилище наркозависимым гражданам для совместного употребления наркотиков.

На момент визита оперативников помимо подозреваемых в квартире находились еще несколько человек, ранне судимых за различные преступления.

- Мужчины и их гости находились в состоянии наркотического опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - Полицейскими были изъяты одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 232 УК РФ. За организацию наркопритона им грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU