"Лыжня России - 2020" пройдет в Большом Гришкино под Тверью

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:05:46+03:00

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"Лыжня России-2020" пройдёт в Тверской области 22 февраля. Региональный этап XXXVIII Всероссийской массовой гонки стартует в деревне Большое Гришкино, в Калининском районе.

- Лыжные гонки – одна из самых популярных в Тверской области спортивных дисциплин. В "Лыжне России" принимают участие профессиональные спортсмены и любители, дети и родители, бабушки и дедушки. Для многих это доброя семейная традиция, - считает губернатор Игорь Руденя.

Регистрация участников соревнований начнется 14 февраля в магазине "Декатлон", на Октябрьском проспекте, 109), а также пройдет с 18 по 21 февраля с 10:00 до 17:00, на Комсомольском проспекте, д. 4/4, каб. 512.

Традиционно состоятся забеги на 1 км, 2,5 км и 5 км для разных возрастных категорий, семейные старты, забег "Без галстуков", забег для ветеранов спорта и людей с инвалидностью.

ИСТОЧНИК KP.RU