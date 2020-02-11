В Тверской области опрокинулась легковушка

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:42:05+03:00

Один человек пострадал в ДТП под Вышним Волочком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один человек пострадал

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Авария произошла 11 февраля в деревне Деревково, Вышневолоцкого городского округа.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Шевроле-Нива", при развороте не предоставил преимущество автомобилю "Лада Калина", двигавшемуся во встречном направлением.

В результате ДТП "Лада Калина" опрокинулась, пострадал водитель. Угрозы жизни и признаков алкогольного опьянения у участников происшествия нет.

ИСТОЧНИК KP.RU