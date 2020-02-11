2020-02-11T18:42:05+03:00
Происшествия

В Тверской области опрокинулась легковушка

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Один человек пострадал в ДТП под Вышним ВолочкомОдин человек пострадал в ДТП под Вышним ВолочкомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 11 февраля в деревне Деревково, Вышневолоцкого городского округа.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем "Шевроле-Нива", при развороте не предоставил преимущество автомобилю "Лада Калина", двигавшемуся во встречном направлением.

В результате ДТП "Лада Калина" опрокинулась, пострадал водитель. Угрозы жизни и признаков алкогольного опьянения у участников происшествия нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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