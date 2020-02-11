На средний тверской заработок можно купить 645 литров бензина

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:19:52+03:00

Тверская область - на 55-й строчке рейтинга регионов России по доступности бензина. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Это показало исследование доступности "АИ-92" в субъектах РФ

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Тверская область - на 55-й строчке рейтинга регионов России по доступности бензина. В список вошли все 85 субъектов РФ, включая города федерального значения.

Исследование провели специалисты "РИА Рейтинг". Они разделили среднемесячный заработок в регионе за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина "АИ-92" по состоянию на конец июля 2019-го.

Самый доступный бензин - в Ямало-Ненецком АО, где на одну среднюю зарплату можно купить 2080 литров бензина. Столица на втором месте, здесь средняя зарплата позволит купить 1798 литров бензина.

На последнем месте оказался Дагестан. На среднюю зарплату там можно купить 514 литров "92-го".

В Тверской области средняя цена литра топлива на указанный период - 42,63 рубля. На среднемесячный заработок тверичанина можно купить 645 литров бензина.

Среди соседних с нами регионов самый доступный бензин оказался в Подмосковье (1091 литр и 12-е место). Более выгодна, чем у нас также покупка бензина в Вологодской и Ярославской областях, а также на Новгородчине.

Ниже нас в рейтинге - Псковская и Смоленская области.

ИСТОЧНИК KP.RU