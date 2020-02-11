В Тверской области муниципалитеты будут меньше платить за турпроекты

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:13:08+03:00

На заседании правительства региона приняли ряд важных для туротрасли решений. Фото: ПТО

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11 февраля губернатор Игорь Руденя провёл заседании областного правительства. Один из вопросов повестки дня был посвящен туризму.

В 2020 году бюджет отраслевой госпрограммы региона по развитию туристической индустрии равен почти 480 млн рублей.

Крупнейшими проектами на ближайшие годы объявлены рекреационный кластер «Волжское море» и реконструкция исторических зданий (в том числе — Путевого дворца) в Торжке при участии Нового банка развития БРИКС.

Кроме того, введены новые условия предоставления межбюджетных трансфертов муниципалитетам на развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Раньше доля софинансирования муниципалитета при получение трансферта составляла 35%. То теперь — не менее 10%.

– Решение о снижении с 35% до 10% участия муниципалитетов в программе позволит районам более активно заниматься развитием туристических доходогенерирующих проектов, – отметил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU