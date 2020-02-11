2020-02-11T17:03:53+03:00
Общество

В Твери военнослужащего осудили за нарушение уставных правил

Рядовой устроил в части "дедовщину"
Ольга ТРОФИМОВА
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Рядового осудили а дедовщину в военной части Фото: архив "КП"Рядового осудили а дедовщину в военной части Фото: архив "КП"
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Тверской гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего по призыву одной из воинских частей Тверского гарнизона.

Установлено, что рядовой нарушал уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, проще говоря, устроил в части дедовщину: неоднократно избивал сослуживцев с целью демонстрации своего мнимого превосходства.

- В результате чего трем лицам были нанесены побои, унижены их честь и достоинство, - сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину и пояснил, что один из потерпевших оскорбил его национальные и религиозные чувства, а двое других оговаривают его, желая получить денежное вознаграждение.

Суд признал рядового виновным и оштрафовал на 50 000 рублей. Также ему придется выплатить компенсацию потерпевшим на общую сумму 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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