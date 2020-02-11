2020-02-11T16:53:18+03:00
Экономика

После аренды комнаты у жителя Тверской области должно остаться от МРОТ более 5000 рублей

Таковы данные рейтинга доступности найма жилья
Виктория ТУШКОВА
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По мнению составителей исследования, чтобы арендовать в Тверской области комнату, семье потребуется 7000 рублей.По мнению составителей исследования, чтобы арендовать в Тверской области комнату, семье потребуется 7000 рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Тверская область оказалась на 57-м месте в рейтинге регионов страны по доступности аренды жилья, а конкретно - аренды комнаты.

Аналитики портала недвижимости "Домофонд" сравнили стоимость аренды комнат в регионах России и сравнили их с МРОТ (минимальным размером оплаты труда).

В получившемся рейтинге доступности съёмного жилья первое место заняла Пензенская область, где меньше трети МРОТ понадобится, чтобы снять на месяц комнату, и ещё 8 130 руб. после этого станется. На последнем месте — Ямало-Ненецкий автономный округ. Чтобы снять комнату там, МРОТа не хватит: к 12 130 руб. минимального размера оплаты труда придётся добавить еще 2 870 руб.

За цену аренды комнаты в Тверской области специалисты взяли 7000 рублей. МРОТ учли в размере 12130 рублей. Таким образом, по мнению аналитиков портала, у среднестатистического жителя Тверской области после оплаты месячной аренды комнаты от "минималки" останется ещё 5130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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