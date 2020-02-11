Цикл лекций о фотографиях из собрания Картинной галереи начинается в Твери

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:45:06+03:00

Темой первой лекции станет ранняя фотография в коллекции ТОКГ. Фото: из архива ТОКГ

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Тверская областная картинная галерея (ТОКГ) представляет цикл лекций «Фотография в собрании Тверской областной картинной галереи». На днях пройдет первая из них.

В 2009 году в ТОКГ был создан фонд художественной фотографии. Сегодня собрание музея располагает отпечатками таких признанных фотографов, как А.И. Деньер, К.И. Бергомаско. С.Л. Левицкий, И.Г. Дьяговченко, М.П. Дмитриев, М.С. Наппельбаум и др.

На лекциях слушатели смогут познакомиться с ключевыми моментами развития истории фотографии, с жанрами, видами и направлениями фотографии, с техническими и стилистическими особенностями отдельных работ и целых направлений. Лекции пройдут на фоне экспресс- выставок из фонда художественной фотографии ТОКГ.

Темой первой лекции станет ранняя фотография в коллекции ТОКГ: история изобретения и развития фотографии, первые фотографические техники 40-х, 50-х гг. XIX в. (дагерротипы, калотипия, отпечатки на соленой бумаге).

На экспресс-выставке будут представлены работы кашинского фотографа Колотильщикова В.А. (1868-1958) и коллекция отпечатков неизвестного фотографа «Окрестности Ржева» начала XX века.

Тверской императорский дворец

ул. Советская, д. 3.

16 февраля в 12:00.

Продолжительность лекции: 45-60 мин.

Стоимость билетов: взрослые – 120 руб., школьники и студенты старше 16 лет, пенсионеры – 70 руб., дети до 16 лет – 50 руб.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU