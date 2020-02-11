2020-02-11T16:24:18+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина напал с ножом на продавца магазина

ПОдозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту нападения на продавца магазина возбуждено уголовное делоПо факту нападения на продавца магазина возбуждено уголовное делоФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Преступление было совершено 6 февраля в Нелидовском городском округе. По версии следствия, житель Тверской области напал с ножом на продавца магазина и нанес женщине несколько ударов в грудь. Пострадавшая оказала нападавшему активное сопротивление. Ей вовремя оказали помощь.

Злоумышленника задержали полицейские по "горячим следам". Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе ведомства. В ближайшее время нападавшему будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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