2020-02-11T16:16:08+03:00
Происшествия

Случайный собутыльник украл у женщины 190 тысяч рублей в Тверской области

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области мужчина украл у собутыльницы 190 тысяч рублейВ Тверской области мужчина украл у собутыльницы 190 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В дежурную часть с заявлением о краже денег обратилась 53-летняя жительница Западной Двины. В ходе разбирательства полицейскими установлено, что в день происшествия потерпевшая пригласила к себе малознакомого мужчину для распития спирного. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что у нее пропали 190 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил 59-летний местный житель.

Мужчина сознался в содеянном, но деньги не вернул, сообщив, что потратил их. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На средний Тверской заработок можно купить 645 литров бензина
В Тверской области муниципалитеты будут меньше платить за турпроекты
В Твери военнослужащего осудили за нарушение уставных правил
Тверской фольклорный ансамбль «Межа» отметит 30-летие
После аренды комнаты у жителя Тверской области должно остаться от МРОТ более 5000 рублей
В Твери при пожаре погиб мужчина
Цикл лекций о фотографиях из собрания Картинной галереи начинается в Твери
В Тверской области мужчина напал с ножом на продавца магазина
Случайный собутыльник украл у женщины 190 тысяч рублей в Тверской области
В Московском районе Твери задержали женщину с большй партией наркотиков
Курицу с сальмонеллами продавали в Тверской области
Злостного алиментщика на пять месяцев отправили в колонию в Тверской области
Полицейские в Тверской области поймали магазинного вора
В Торжке Тверской области мужчина, обвиняемый в растлении двух малолетних девочек, предстанет перед судом