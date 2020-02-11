Случайный собутыльник украл у женщины 190 тысяч рублей в Тверской области
Подозреваемый задержан
В Тверской области мужчина украл у собутыльницы 190 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В дежурную часть с заявлением о краже денег обратилась 53-летняя жительница Западной Двины. В ходе разбирательства полицейскими установлено, что в день происшествия потерпевшая пригласила к себе малознакомого мужчину для распития спирного. Спустя некоторое время женщина обнаружила, что у нее пропали 190 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил 59-летний местный житель.
Мужчина сознался в содеянном, но деньги не вернул, сообщив, что потратил их. За кражу ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU