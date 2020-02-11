2020-02-11T16:09:59+03:00
Происшествия

В Московском районе Твери задержали женщину с большй партией наркотиков

Злоумышленница собиралась делать "закладки"
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Твери задержана по подозрению в сбыте наркотиковЖительница Твери задержана по подозрению в сбыте наркотиковФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Твери во дворе одного из домов в Московском районе полицейские пресекли попытку сбыта наркотического вещества. По подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя, ранее не судимая, безработная местная жительница.

При обыске в квартире по месту жительства у женщины изъято более 400 граммов порошкообразного вещества, по результатам экспертизы являющимся наркотическим средством.

Сбыть его подозреваемая планировала на территории Тверской области.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За хранение и распространение наркотиков в особо крупном размере женщине грозит пожизненный срок. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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