В Московском районе Твери задержали женщину с большй партией наркотиков

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:09:59+03:00

Жительница Твери задержана по подозрению в сбыте наркотиков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В Твери во дворе одного из домов в Московском районе полицейские пресекли попытку сбыта наркотического вещества. По подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя, ранее не судимая, безработная местная жительница.

При обыске в квартире по месту жительства у женщины изъято более 400 граммов порошкообразного вещества, по результатам экспертизы являющимся наркотическим средством.

Сбыть его подозреваемая планировала на территории Тверской области.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За хранение и распространение наркотиков в особо крупном размере женщине грозит пожизненный срок. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU