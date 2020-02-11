В Московском районе Твери задержали женщину с большй партией наркотиков
В Твери во дворе одного из домов в Московском районе полицейские пресекли попытку сбыта наркотического вещества. По подозрению в совершении преступления задержана 28-летняя, ранее не судимая, безработная местная жительница.
При обыске в квартире по месту жительства у женщины изъято более 400 граммов порошкообразного вещества, по результатам экспертизы являющимся наркотическим средством.
Сбыть его подозреваемая планировала на территории Тверской области.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. За хранение и распространение наркотиков в особо крупном размере женщине грозит пожизненный срок. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU