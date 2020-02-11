2020-02-11T15:59:30+03:00
Общество

Курицу с сальмонеллами продавали в Тверской области

Образцы продукта были взяты в городе Бологое
Ольга ТРОФИМОВА
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В тушках цыплят нашли сальмонеллыВ тушках цыплят нашли сальмонеллыФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Тверской области сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели проверку в торговой точке города Бологое и отобрали образцы продукции из мяса птицы.

По результатам экспертизы, проведенной специалистами Тверсокой межрегиональной ветлаборатории, в пробе произведенных в Курской области тушек цыплят-бройлеров обнаружены сальмонеллы.

Данные показатели противоречат требованиям Таможенного союза. Результаты экспертизы направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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