Курицу с сальмонеллами продавали в Тверской области
Образцы продукта были взяты в городе Бологое
В тушках цыплят нашли сальмонеллыФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Тверской области сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели проверку в торговой точке города Бологое и отобрали образцы продукции из мяса птицы.
По результатам экспертизы, проведенной специалистами Тверсокой межрегиональной ветлаборатории, в пробе произведенных в Курской области тушек цыплят-бройлеров обнаружены сальмонеллы.
Данные показатели противоречат требованиям Таможенного союза. Результаты экспертизы направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU