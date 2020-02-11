Злостного алиментщика на пять месяцев отправили в колонию в Тверской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:08:56+03:00

Алимнтщика на пять месяцев отправили в колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Твери осужден 39-летний местный житель, который, являясь родителем 11-летнего мальчика, уклонялся от уплаты алиментов на содержание ребенка.

Задолженность мужчины составила более 67 тысяч рублей. Ранее алиментщик привлекался к административной ответственности по той же причине, но при этом выплаты не начал.

За неуплату алиментов суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU