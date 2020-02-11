Полицейские в Тверской области поймали магазинного вора
Мужчина украл у покупателя барсетку
Мужчина задержан за кражу барсетки Фото: архив "КП"
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В полицию обратился 53-летний житель Удомли. Мужчина сообщил, что в продуктовом магазине у него украли барсетку с деньгами, банковскими картами и документами. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и записи с камер видеонаблюдения. В ходе проверки полиция вышла на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 34-летний житель Максатихинского района. Мужчину задержали.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU