2020-02-11T14:35:38+03:00
Происшествия

Полицейские в Тверской области поймали магазинного вора

Мужчина украл у покупателя барсетку
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина задержан за кражу барсетки Фото: архив "КП"Мужчина задержан за кражу барсетки Фото: архив "КП"
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В полицию обратился 53-летний житель Удомли. Мужчина сообщил, что в продуктовом магазине у него украли барсетку с деньгами, банковскими картами и документами. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и записи с камер видеонаблюдения. В ходе проверки полиция вышла на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 34-летний житель Максатихинского района. Мужчину задержали.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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