Полицейские в Тверской области поймали магазинного вора

11 Февр. 2020 2020-02-11T14:35:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился 53-летний житель Удомли. Мужчина сообщил, что в продуктовом магазине у него украли барсетку с деньгами, банковскими картами и документами. Ущерб составил порядка 30 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и записи с камер видеонаблюдения. В ходе проверки полиция вышла на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый неработающий 34-летний житель Максатихинского района. Мужчину задержали.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU