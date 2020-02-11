2020-02-11T13:26:54+03:00
Происшествия

В Торжке Тверской области мужчина, обвиняемый в растлении двух малолетних девочек, предстанет перед судом

Расследование уголовного дела завершено
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области будут судить педофилаВ Тверской области будут судить педофилаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Торжке завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Об этом 11 февраля сообщили в региональном СКР.

Следствием установлено, что вечером 18 августа 2019 года во дворе одного из домов в Торжке мужчина совершил в отношении двух малолетних девочек иные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся.

В считанные часы фигурант был установлен и задержан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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