В Торжке Тверской области мужчина, обвиняемый в растлении двух малолетних девочек, предстанет перед судом
В Торжке завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Об этом 11 февраля сообщили в региональном СКР.
Следствием установлено, что вечером 18 августа 2019 года во дворе одного из домов в Торжке мужчина совершил в отношении двух малолетних девочек иные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся.
В считанные часы фигурант был установлен и задержан. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU