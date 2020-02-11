В Твери пьяный пассажир напал на женщину-таксиста
В ближайшее время он предстанет перед судом
Пьяный пассажир напал на женщину-таксистаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Преступление было совершено в феврале 2018 года. Женщина-таксист доставила молодого человека до дома № 12 по Молодежному бульвару. Пьяный пассажир отказался оплачивать проезд и напал на женщину с колюще-режущим предметом.
Водитель получила телесные повреждения, но избежала серьезных ранений.
В отношении 25-летнего жителя Твери прокурором Заволжского района утверждено обвинительное заключение в покушении на убийство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU