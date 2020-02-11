2020-02-11T10:27:47+03:00
Происшествия

Водитель "ВАЗа" погиб после столкновения с "Мерседесом" в Тверской области

Авария произошла в Западнодвинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель погиб в лобовом столкновении двух автоВодитель погиб в лобовом столкновении двух автоФото: Василий ХОДАРЕВ
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ДТП случилось ночью 10 февраля на 4 км автодороги М-9 "Балтия" - Западная Двина в Западнодвинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21093", по неустановленной причине выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес" под управлением 34-летнего водителя.

В результате аварии водитель "ВАЗа" от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда "скорой помощи".

Установлено, что у него не было полиса ОСАГО и водительского удостоверения, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. На автомобиле была установлена зимняя шипованная резина, а на задней оси слева установлена летняя шина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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