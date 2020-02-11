В Твери сбили пожилых мужчину и женщину
Утром, 10 февраля, в Твери произошло два ДТП с участием пешеходов.
По данным УГИБДД России по Тверской области, около 9:00 утра на ул. Советская в районе дома №40, 46-летний водитель, управляя автомобилем "HYUNDAI I30", наехал на 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Водитель с места ДТП скрылся, но был разыскан в течении суток.
Еще одна авария произошла в 10:56 утра того же дня на Беляковском переулке в районе дома №20А.
27-летний водитель, управляя автомобилем "NISSAN QASHQAI", наехал на 83-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.
С травмами пострадавшие доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU