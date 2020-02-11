2020-02-11T08:36:15+03:00
Общество

Руководство тверской полиции проведет личный прием граждан

Необходима предварительная запись
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские полицейские проведут личный прием граждан Фото: архив "КП"Тверские полицейские проведут личный прием граждан Фото: архив "КП"
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12 февраля в Управлении МВД России по городу Твери на ул. Спартака, д.34а, начальник УМВД России по городу Твери совместно с представителями Управления МВД России по Тверской области проведет личный прием граждан.

Время приема с 9:00 до 12:00 часов.

Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: (4822) 42-23-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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