Руководство тверской полиции проведет личный прием граждан

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:36:15+03:00

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12 февраля в Управлении МВД России по городу Твери на ул. Спартака, д.34а, начальник УМВД России по городу Твери совместно с представителями Управления МВД России по Тверской области проведет личный прием граждан.

Время приема с 9:00 до 12:00 часов.

Прием осуществляется по предварительной записи по телефону: (4822) 42-23-70.

ИСТОЧНИК KP.RU