2020-02-10T21:08:11+03:00
Общество

За неделю с улиц Твери коммунальщики вывезли 1500 кубометров снега

Комиссия проверяет, как управляющие компании содержат дворы
Ольга ТРОФИМОВА
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Администрация проверяет как УК убирают снег во дворах ТвериАдминистрация проверяет как УК убирают снег во дворах ТвериФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери силами МУП "ЖЭК" продолжает работу по уборке улиц от снега. По данным администрации города, за минувшую неделю с улиц областной столицы вывезено 1500 кубометров снега. В расчистке дорог ежедневно было задействовано более 30 единиц техники предприятия.

Вместе с тем, комиссии из представителей районных администраций проверяют качество сожержания дворов, следить за состоянием которых должны управляющие организации. Так, в ходе проверки 10 февраля в Заволжском районе выявлены нарушения во дворе дома № 4 по улице Конопляниковой. Здесь не расчищена и не обработана противогололёдными средствами проезжая часть.

За подобные административные правонарушения недобросовестным управляющим компаниям грозит наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере от 35 до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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