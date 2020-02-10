За неделю с улиц Твери коммунальщики вывезли 1500 кубометров снега
В Твери силами МУП "ЖЭК" продолжает работу по уборке улиц от снега. По данным администрации города, за минувшую неделю с улиц областной столицы вывезено 1500 кубометров снега. В расчистке дорог ежедневно было задействовано более 30 единиц техники предприятия.
Вместе с тем, комиссии из представителей районных администраций проверяют качество сожержания дворов, следить за состоянием которых должны управляющие организации. Так, в ходе проверки 10 февраля в Заволжском районе выявлены нарушения во дворе дома № 4 по улице Конопляниковой. Здесь не расчищена и не обработана противогололёдными средствами проезжая часть.
За подобные административные правонарушения недобросовестным управляющим компаниям грозит наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере от 35 до 70 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU