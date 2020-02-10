За неделю с улиц Твери коммунальщики вывезли 1500 кубометров снега

10 Февр. 2020 2020-02-10T21:08:11+03:00

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В Твери силами МУП "ЖЭК" продолжает работу по уборке улиц от снега. По данным администрации города, за минувшую неделю с улиц областной столицы вывезено 1500 кубометров снега. В расчистке дорог ежедневно было задействовано более 30 единиц техники предприятия.

Вместе с тем, комиссии из представителей районных администраций проверяют качество сожержания дворов, следить за состоянием которых должны управляющие организации. Так, в ходе проверки 10 февраля в Заволжском районе выявлены нарушения во дворе дома № 4 по улице Конопляниковой. Здесь не расчищена и не обработана противогололёдными средствами проезжая часть.

За подобные административные правонарушения недобросовестным управляющим компаниям грозит наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере от 35 до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU