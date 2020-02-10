2020-02-10T18:26:45+03:00
Происшествия

В Тверской области в ДТП пострадал пешеход

Водитель скрылся
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области водитель наехал на пешехода и скрылсяВ Тверской области водитель наехал на пешехода и скрылсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 10 февраля, в районе дома №8 на улице Лесопильной, в поселке Калашниково, в Лихославльском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, неустановленный водитель, управляя неизвестным транспортным средством, при движении задним ходом наехал на мужчину-пешехода.

С места ДТП водитель скрылся. Пешеход получил ушиб пальцев на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области в ДТП пострадал пешеход
Мужчина при детях угрожал сожительнице убийством в Тверской области
Создана рабочая группа по воспросам транспортной реформы Твери и Калининского района
В Твери защита Эмиля Байрамова требует отпустить его на свободу
В Тверской области заработала мусороперезагрузочная станция с прессом
Мужчина избил женщину в кабинете врача поликлиники в Твери
Браконьеры незаконно выловили крупную партию рыбы из водоема в Тверской области
В Твери превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом
Симфонический оркестр RockestraLive представит в Твери более 20 мировых хитов легендарных групп
В Тверской области пьяный мужчина забил знакомого табуретом
Лиса, которая в Кашине Тверской области покусала 12 человек, оказалась бешеной
Конькобежец из Твери Даниил Ейбог завоевал две серебряные медали на Кубке мира в Германии
Мужчину и женщину спасли пожарные из задымленной квартиры в Тверской области