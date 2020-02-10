В Тверской области в ДТП пострадал пешеход
Водитель скрылся
В Тверской области водитель наехал на пешехода и скрылсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 10 февраля, в районе дома №8 на улице Лесопильной, в поселке Калашниково, в Лихославльском районе.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, неустановленный водитель, управляя неизвестным транспортным средством, при движении задним ходом наехал на мужчину-пешехода.
С места ДТП водитель скрылся. Пешеход получил ушиб пальцев на руке.
ИСТОЧНИК KP.RU