В Тверской области в ДТП пострадал пешеход

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:26:45+03:00

В Тверской области водитель наехал на пешехода и скрылся Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 10 февраля, в районе дома №8 на улице Лесопильной, в поселке Калашниково, в Лихославльском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, неустановленный водитель, управляя неизвестным транспортным средством, при движении задним ходом наехал на мужчину-пешехода.

С места ДТП водитель скрылся. Пешеход получил ушиб пальцев на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU